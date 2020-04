Anderlecht aast op assistent die kampioen werd met Club Brugge

Nu Pär Zetterberg weg is, is er in de technische staf van Anderlecht ruimte voor een extra assistent. Sportmanager Peter Verbeke deed daarom aan Edward Still (29) een voorstel om hulpcoach van Vercauteren te werken.

Verbeke kent Still nog van bij Club Brugge, waar hij de T3 was van Ivan Leko. De Belg met Engelse roots analyseerde daar de eigen ploeg, de tegenstanders (individueel en collectief) en hielp Club mee aan de titel. Toen Leko vertrok naar woestijnclub Al Ain wilde hij Still meenemen, maar die bleef bij zijn vrouw.

Edward Still is gecharmeerd door het voorstel van Anderlecht. Hij is geen grote naam en is veel minder duur dan Zetterberg, maar hij staat bekend om zijn grote werkijver. Die etaleerde hij ook als videoanalist van Yannick Ferrera bij STVV en als jeugdcoach bij Waver en Rixensart. Anderlecht informeerde ook naar zijn broer Will, die even bezeten is van voetbal, maar die wil assistent blijven bij Beerschot.

Op transfergebied werd duidelijk dat Davy Roef voor drie jaar kan tekenen bij AA Gent. Beerschot-keeper Mike Vanhamel is gecharmeerd door de interesse van paars-wit. Zijn zus Britt speelt ook voor de vrouwenploeg van Anderlecht. (jug, bla, svc)