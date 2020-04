Sportief directeur KV Mechelen verhuist naar jeugdacademie

KV Mechelen voert enkele verschuivingen door. Sportief directeur Dennis Henderickx zal zich voortaan voltijds wijden aan de jeugdacademie, zoals vroeger. Ook assistent-coach Sven Swinnen wordt voltijds voor de jeugd ingezet, als Head of Performance and Development.

Hun verschuivingen laten een leemte na in de technische en sportieve staf, maar die wordt (voorlopig) niet ingevuld. Tom Caluwé en Gert Van Dyck waken nu over de sportieve tak van de club. “Tom blijft verantwoordelijk voor de transfers, Frank Lagast en ikzelf staan in voor de onderhandelingen in een latere fase”, aldus Van Dyck.