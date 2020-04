Ook geen Gentse Feesten ‘light’? “Neen, daar zijn we niet voor te vinden”

Gent - Geen botrams mee uufflakke, irish coffees en stroppen deze zomer. Het is officieel: de Gentse Feesten zijn afgelast. De Nationale Veiligheidsraad verbiedt alle massafestivals in België, omdat het risico op verspreiding van het nieuwe coronavirus te groot is. Daar vallen ook de Feesten onder. Ook een light versie van de Feesten wil het stadsbestuur niet.

“Het is beslist. De premier was heel duidelijk.” 93 dagen voor de start van de 177ste Gentse Feesten moest SP.A-schepen Annelies Storms woensdag officieel bevestigen dat de Feesten deze zomer worden afgelast.

Premier Sophie Wilmès (MR) heeft op een persconferentie bekendgemaakt dat tot 31 augustus geen enkel zomerfestival wordt toegelaten in ons land. Ook de Gentse Feesten, waar jaarlijks meer dan één miljoen bezoekers samenkomen, vallen onder dat verbod, bevestigt Storms. “Het is onwezenlijk. Maar de boodschap is duidelijk.”

De afgelasting kwam na weken van onzekerheid niet meer als een verrassing aan in Gent. De meeste organisatoren reageren verslagen, maar niet verrast. Woensdagmiddag zaten het stadsbestuur en de grote organisatoren al samen. Om de organisaties niet in de problemen te brengen, besliste de Stad om één miljoen euro aan beloofde subsidies toch uit te keren, ook al zijn er geen Feesten.

Gentse Feesten light?

Een Gentse Feesten light is onbespreekbaar, zegt Storms. “Neen, daar zijn we echt niet voor te vinden. Dat is echt niet mogelijk. Er is een duidelijk, helder verbod.” Gents burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) bevestigde dat gisterenavond op de VRT. “De Feesten verplaatsen naar september, dat gaan we ook niet doen. De Feesten zijn in juli, punt.”

Al viel woensdagavond meteen te horen dat het moeilijk zal zijn voor de Gentenaars om zich in te houden. “Als de cafés open mogen zijn tegen dan, gaat daar veel volk op afkomen”, zegt Edmond Cocquyt jr, de officieuze ‘nachtburgemeester’ van de Feesten. “De Gentenaars zullen zich niet kunnen inhouden.”