Demir overweegt bossen als herdenking coronacrisis

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) overweegt in elke provincie een “herdenkingsbos” aan te leggen als “eerbetoon aan eenieder die meewerkt om de coronacrisis de baas te blijven”. Dat heeft ze geantwoord op een vraag van haar partijgenoot en Vlaams fractieleider Wilfried Vandaele.

Demir benadrukte dat het eerst en vooral de prioriteit van de politiek moet zijn om de crisis te bezweren. “Maar daarna moeten we ook op een gepaste manier deze periode een plaats geven. Daarom bekijk ik samen met mijn administratie momenteel of het mogelijk is om in elke provincie een stukje natuur, een herdenkingsbos, te realiseren. Een plaats waar we kunnen stilstaan bij wat ons overkomen is. Een levende herinnering aan deze bijzondere periode, waarin de samenleving ook de behoefte aan groen in de buurt heeft herontdekt. En ook een eerbetoon aan eenieder die meewerkt om die crisis de baas te blijven.”

Verschillende organisaties in Vlaanderen zijn bereid daaraan mee te werken. De maatregel kan ook deel uitmaken van het bosuitbreidingsplan. “Ik stel ook vast dat al veel mensen daarvoor vragende partij zijn. Zij zullen in mij een partner vinden.” (agy)