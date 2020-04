Opnieuw meer snelheidscontroles: “Mensen rijden te snel als er weinig verkeer is”

De politiezones in West-Vlaanderen zullen vanaf nu weer meer snelheidscontroles houden. Er werd immers te veel misbruik gemaakt van het opschorten van de controles vanwege capaciteitsgebrek door corona.

Net een maand geleden adviseerde West-Vlaams procureur Filiep Jodts de politiezones geen prioriteit te geven aan snelheidscontroles. “Doordat de politie meer moest controleren op het naleven van de coronamaatregelen en er ook bij hen een tekort aan capaciteit dreigde door zieken, vond ik het opportuun even minder in te zetten op snelheidscontroles”, zegt Jodts.

Maar dat advies herroept hij nu. “Vanuit de politiezones kwamen meldingen dat er misbruik werd gemaakt van het feit dat er minder controles waren”, aldus de procureur. “En net omdat het veel minder druk op de weg was, reden mensen misschien ook bewust of onbewust te snel. We merken ook dat het sinds het begin van de paasvakantie drukker wordt. Er zijn meer vrachtwagens. Daarom is in intern overleg met de politiezones besloten dat er weer meer aandacht kan komen voor die snelheidscontroles.” Verschillende politiezones zullen het aantal controles dus weer opdrijven. Een aantal is daarmee al begonnen. (jhw)