Make-a-Wish kan geen zieke kinderen helpen

Make-a-Wish kan door het coronavirus voorlopig geen zieke kinderen meer helpen. De organisatie brengt normaal elk jaar gemiddeld 160 wensen van Vlaamse patiëntjes met een levensbedreigende ziekte in vervulling. Maar de coronamaatregelen maken dat onmogelijk. Zo moest deze paasvakantie ook een reis worden afgelast naar Disneyland Parijs voor een tiental deelnemertjes.

De werking van Make-a-Wish gaat wel door. Nieuwe wensen worden aanvaard en al voorbereid. Zodra het weer kan, hoopt de organisatie de kinderen effectief een onvergetelijke dag te bezorgen. Maar het is de vraag of er snel een nieuwe reis naar Disneyland kan worden geboekt. Het is afwachten wanneer het attractiepark weer opengaat, als Belgen überhaupt al de grens met Frankrijk mogen oversteken.(dhs)