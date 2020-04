“Experts kunnen ons nog te weinig zeggen”

“De mensen hebben nood aan perspectief. Dat hebben ze nu gekregen. Of toch een beetje.” Hoe hard alle politici woensdagavond na de Nationale Veiligheidsraad (NVR) ook probeerden eensgezind te klinken, ver weg van de camera’s drong toch wat frustratie door. Pas na enig aandringen gaven enkele politici toe dat het allemaal misschien toch wat magertjes was. Dat er behalve over de festivals en over de tuincentra niet echt perspectief was geboden, zoals op voorhand beloofd was. “Dat we de meeste cruciale beslissingen voor ons hebben uitgeschoven? Misschien wel, maar het is echt nog te vroeg”, klonk het.

De NVR van woensdagmiddag duurde amper een kleine drie uur, een groot verschil met de voorbije twee bijeenkomsten. “Er moest ook niet veel beslist worden”, zegt een aanwezige. “We hadden op voorhand gezegd dat dit vooral een tussentijdse evaluatie was, richting 3 mei”, probeerde premier Sophie Wilmès (MR) te sussen.

Veel vraagtekens

Anderen gaven wel toe dat er nog veel vraagtekens bleven. Reizen naar het buitenland? “Te vroeg voor een definitief neen, maar ik zou geen reis boeken.” Wanneer kunnen we terug naar school? “Dat hopen we volgende week te beslissen, nadat we alle betrokkenen hebben samengebracht.” Beslissingen over kleinere events en buurtfeesten? “Nog even geduld.” De grote doorstart van enkele bedrijven? “Ja, het had wat sneller gemogen. Maar we maken er echt werk van.”

Hoe dat komt? Aan beide kanten van de taalgrens klinkt hetzelfde antwoord. “Niet de politieke discussies of onderlinge verschillen, want die zijn er amper. Wel wat we gezien hebben de voorbije dagen en het feit dat de experts ons nog te weinig kunnen zeggen.” Maar er is hoop: volgende week vrijdag volgt in principe opnieuw een NVR. “Ik hoop dat we de mensen tegen dan toch iets meer perspectief kunnen bieden”, aldus e n betrokkene. En toen moest de discussie over het bezoek in de woon-zorgcentra nog losbarsten.(mvdr)