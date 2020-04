Trump dreigt ermee werking van Congres op te schorten, voor eerst in geschiedenis

De Amerikaanse president Donald Trump heeft ermee gedreigd de werking van zowel de Senaat als het Huis van Afgevaardigden op te schorten. Als hij dat dreigement uitvoert, zal het de eerste keer ooit in de Amerikaanse geschiedenis zijn dat een president die drastische beslissing neemt.

Trumps dreigement is ingegeven door frustratie over parlementsleden die het hem onmogelijk maken bepaalde sleutelposities in zijn regering en in de rechtbanken te bemannen. “We gaan niet toelaten dat dit door het Congres gebeurt; ze geven het niet aan ons. We krijgen het niet goedgekeurd. De Democraten houden ons op.” Zij zouden te veel tijd gebruiken om aanstellingen goed te keuren, “en het is gewoon een georkestreerde poging om het leven moeilijk te maken”, zei Trump tijdens zijn dagelijkse persbriefing in het Witte Huis over de coronacrisis.

“Ze hebben het heel moeilijk gemaakt om de overheid te runnen.” Volgens de president werpen de Democraten constant wegversperringen op, “of het nu Rusland, Rusland, Rusland is of de impeachment hoax of wat dan ook, het zijn altijd wegversperringen en tijdverspilling”.

Volgens Trump zijn sommige aanstellingen die worden opgehouden relevant voor de bestrijding van de pandemie.

“Oplichterij”

Vanwege de coronacrisis is de werking van Senaat en Huis momenteel sterk ingeperkt, maar niet officieel opgeschort. Het ziet er voorlopig niet naar uit dat het Congres voor volgende maand nog een gewone bijeenkomst zal houden, al is een terugkeer voor dringende zaken, zoals een steunpakket, wel mogelijk. Volgens Trump worden er nog “valse pro forma sessies” gehouden om toch maar een opschorting te vermijden, en gaat het om “plichtsverzuim” en zelfs “oplichterij”.

Als het Congres officieel opgeschort is, dan kan de president bepaalde aanstellingen doen zonder de goedkeuring van parlementsleden die hij anders wel nodig heeft. “Als het Huis niet instemt met deze opschorting dan zal ik mijn grondwettelijke autoriteit aanwenden om beide kamers op te schorten.” “Ik wil geen politieke spelletjes meer spelen”, aldus Trump.

De Amerikaanse grondwet staat inderdaad toe dat de president het Congres opschort, maar enkel als de twee kamers zelf geen akkoord kunnen sluiten.

Trump deed maandag, tijdens een persbriefing waarop hij kritiek kreeg over zijn aanpak van de coronapandemie, nog de opvallende uitspraak: “Als iemand de president van de Verenigde Staten is, is de autoriteit totaal.”

Richtlijnen voor heropstart Amerikaanse economie

Tijdens de persconferentie van woensdag zei Trump ook dat hij donderdag richtlijnen zal vrijgeven voor de stappen die moeten leiden tot een heropstart van de Amerikaanse economie en een terugkeer naar een normaal leven.

De zware beperkingen die nu in de Verenigde Staten gelden, hebben gewerkt, meent Trump. Tegelijk beklemtoonde hij de nood om waakzaam te blijven. De richtlijnen zouden er donderdag komen na een gesprek met de gouverneurs van de Amerikaanse deelstaten op donderdag. “Morgen wordt een belangrijke dag”, aldus Trump.

De president verklaarde dat sommige staten nog voor 1 mei, de datum die hij zelf had vooropgesteld, zouden heropenen.

De Verenigde Staten zijn, volgens Trump, de piek van het coronavirus al gepasseerd. “Hopelijk blijft dat duren”, zei de president. Volgens de Amerikaanse universiteit Johns Hopkins, die wereldwijd cijfers van de coronacrisis verzamelt, zijn er in de VS meer dan 630.000 bevestigde gevallen en zowat 27.850 doden.