Testcapaciteit voor Covid-19 wordt momenteel “te weinig” benut

De afgelopen dagen werden tussen de 6.000 en 7.000 testen op Covid-19 per dag uitgevoerd, hoewel de capaciteit per dag zowat 10.000 tests toelaat. Dat meldt minister Philippe De Backer (Open VLD) woensdagavond. Hij vindt dat meer getest moet worden.

Woensdag werden 7.137 coronatesten uitgevoerd. “We moeten meer gaan testen”, vindt De Backer. “Tegelijk moeten we ook breder gaan testen. Dat kan door de ‘case definition’ zoals voorgesteld door de experts, open te trekken naar bijvoorbeeld mensen met symptomen van een virale infectie. Ik ben daar voorstander van.”

Ook Rode Kruis-Vlaanderen meldde woensdag via een persbericht dat een groot deel van haar testcapaciteit onbenut blijft: “Op 19 maart kondigde Rode Kruis-Vlaanderen aan dat het zijn Centraal Donorlaboratorium en een aantal medewerkers ter beschikking zou stellen om neus- en keelstalen van patiënten te testen op de aanwezigheid van het coronavirus. Er werden in totaal al 518 stalen onderzocht, maar dat hadden er 11.200 kunnen zijn.” “We kunnen tot wel 400 stalen per dag testen, maar in realiteit zijn dat er gemiddeld amper 18. De afgelopen drie dagen kregen we zelfs géén stalen meer aangeleverd”

“Zeker gezien de hoge nood aan tests in bijvoorbeeld woon-zorgcentra, is het Rode Kruis vragende partij om zijn beschikbare capaciteit 100 procent te benutten.”

Bijna 20 procent positief in rusthuizen

De Backer herhaalde in zijn verklaring dat op dit ogenblik bewoners én personeelsleden van woon-zorgcentra en andere collectieve instellingen worden getest. Hij wijst ook op het vorig weekend gesloten akkoord om een groot deel van de testcapaciteit, 210.000 tests, in te zetten voor de woon-zorgcentra. Eerder werden al 20.000 tests verspreid in 194, door de regio’s uitgekozen, woon-zorgcentra. Van die ruim 20.000 tests zijn al 12.246 stalen verwerkt. Daaruit blijkt dat 19 procent positief test. De Backer wijst erop dat het nog te vroeg is om daar algemene conclusies uit te trekken.

Eerder op de dag zei De Backer in de commissie Volksgezondheid van de Kamer dat tussen de 10 en 15 procent van de personen die positief getest hebben, asymptomatisch is. Gemiddeld bleek 14 procent van het personeel en 20 procent van de bewoners positief, aldus de minister.

Samen met de regio’s sprak De Backer ook af om de tijd tussen het verdelen van de testkits en de rapportering van de resultaten in te korten. Vandaag duurt dat gemiddeld 2 tot 3 dagen, met uitschieters tot 5 dagen.