Electrabel vraagt Wilmès kernuitstap uit te stellen

In volle coronacrisis vraagt Engie Electrabel dat er snel een beslissing komt over het langer openhouden van de kerncentrales. De top van het energiebedrijf heeft premier Sophie Wilmès (MR) een brief gestuurd waarin haar gevraagd wordt de knoop door te hakken. Dat vernam De Tijd en het nieuws werd bevestigd door een woordvoerder van Electrabel.