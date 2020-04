Drugsfeest loopt helemaal uit de hand: vrouw valt twee verdiepingen naar beneden

Aalst - Een vrouw raakte woensdagochtend zwaargewond bij een uit de hand gelopen drugsfeest in een appartement in de Rozendreef in Aalst.

Het is nog onduidelijk of de vrouw gevallen dan wel van het balkon geduwd werd. Ze zou verklaard hebben dat ze viel toen ze probeerde naar een ander balkon te kruipen. Ze werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis.

Het incident gebeurde woensdagochtend om 5 uur. De hulpdiensten rukten uit na een oproep over een vrouw die van het balkon was gevallen. Er was op dat moment een hevige vechtpartij gaande tussen de personen die eerder met de vrouw in het appartement aanwezig waren.

Volgens onze informatie moeten de feiten gezien worden in het licht van een uit de hand gelopen drugsfeest, waar rijkelijk speed vloeide. Van drugs op basis van amfetamines is geweten dat ze een sterk oppeppende werking hebben.

De politie kwam ter plaatse met negen agenten, die alle moeite hadden om de heethoofden tot bedaren te brengen. Opvallend: Gustaaf S. was betrokken bij de vechtpartij. Hij reed vorig jaar in verwarde toestand en zonder nummerplaten op het parcours van Aalst carnaval en dreigde dit jaar hetzelfde te doen met een lijnbus, naar eigen zeggen omdat hij wou aantonen dat de beveiliging van de stoet “op niets trok”. Gustaaf S. werd bewaakt tijdens de stoet.

“Onderzoek moet uitwijzen wat er precies aan de hand was”, zegt burgemeester Christoph D’Haese (N-VA). “In elk geval is dit incident in deze coronatijden nog schrijnender want uiteraard werd er gezondigd tegen het samenscholingsverbod. Ook voor de agenten die tussenbeide moesten komen, mag zo’n situatie niet onderschat worden.”

Ook over de betrokkenheid van Gustaaf S. is hij duidelijk. “Het gaat om mensen die veel aandacht vragen van onze diensten, maar op wie moeilijk vat te krijgen is. Ik hoop dat er gepaste straffen volgen.”