Premier Wilmès verdedigt beslissing Veiligheidsraad: “Er moest iets gebeuren”

Premier Sophie Wilmès (MR) kwam donderdag bij De Ochtend op Radio 1 meer uitleg geven bij nieuwe maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad. Ze verdedigde de beslissing om beperkt bezoek toe te laten in de woon-zorgcentra en wijt de huidige discussie daarover aan communicatieproblemen. “Maar er moest iets gebeuren.”

“Ik begrijp dat er bezorgdheid is in de sector. Dat is normaal. Het gaat dan ook over een mogelijkheid. Het is zeker geen verplichting. Eenzaamheid is moeilijk. We spreken hier over oudere mensen. Die hebben al weken geen familie meer gezien. Het was in het begin zinvol om de deuren te sluiten om het virus buiten te houden. Maar nu is dat anders en we weten dat het een lang verhaal zal zijn”, zei de premier.

Wilmès verduidelijkt ook dat het niet nodig is om onmiddellijk al bezoek toe te laten. “Het moet niet snel snel geregeld worden. Het is een mogelijkheid. Iedereen heeft gezien hoe onmenselijk de huidige situatie is. Als dat bezoek binnen enkele dagen of weken gebeurt, is dat oké. Maar er moest iets gebeuren.”

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) had woensdagavond al opgeroepen om die nieuwe maatregel uit te stellen. Werd die beslissing dan niet met Beke overlegd? “De beslissing werd genomen in samenspraak met de ministers-presidenten van de verschillende gemeenschappen en is gebeurd met het akkoord van de regering”, zei premier Wilmès . Ze wijt de uitspraken van Wouter Beke (CD&V) eerder aan een communicatieprobleem. “Maar het zal wel in orde komen. Iedereen moet nu de kalmte bewaren. Iedereen zal geholpen worden.” Volgens haar zij ook veel mensen blij met de beslissing. Zij weten dat het niet vandaag of morgen zal zijn, maar dat ze binnen een bepaalde termijn mensen opnieuw kunnen zien.

Geen valse beloften

Dat er nog altijd veel vraag is naar meer duidelijkheid en perspectief begrijpt de premier ook. “Ik probeer altijd de waarheid te zeggen. En coherent te zijn. Als we te vlug zijn, zou dat niet redelijk zijn. Op het moment dat je de beslissing neemt om maatregelen af te bouwen, moet je daar ook de gevolgen van kunnen zien. En ook weten dat die beslissing gevolgd zal worden. “

Daarom moeten zulke beslissingen stap voor stap gebeuren, klonk het. “Valse beloften zal ik nooit doen. Ik wil ook duidelijkheid. Maar we moeten redelijk zijn en wetenschappers ook de kans geven om hun werk op een goede manier te doen. We zullen een versoepeling starten. Maar wanneer en op welke manier, dat kan ik nog niet zeggen.”

Wilmès kreeg de afgelopen dagen ook veel kritiek op het feit dat ze niet zichtbaar genoeg zou zijn in haar rol als premier. “Ik communiceer als er iets belangrijk gezegd moet worden. Ik begrijp dat er meer vraag is naar zichtbaarheid, maar ik moet vooral veel werken met mijn team. Als het noodzakelijk is, kom ik naar de media, maar meer ook niet.”

Festivals

Een andere beslissing van de Nationale Veiligheidsraad die vlot over de tongen gaat, is het annuleren van de festivals deze zomer. Ook voetbalwedstrijden en andere massabijeenkomsten zullen deze zomer onmogelijk plaatsvinden. Hoe die beslissing zal evolueren kan de premier nog niet zeggen. “Als we communiceren, is het om zekerheid te geven. En niet om enkele weken later iets anders te zeggen. Social distancing zal blijven duren. Ook mondmaskers spelen een grote rol in afbouw-maatregelen. Stap voor stap. Ik weet dat mensen vandaag al alles willen weten. Ik zal proberen hen zo veel mogelijk perspectief te geven, maar we zullen enkel communiceren als dat kan. De situatie is te delicaat om te improviseren. “