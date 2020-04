Tomorrowland hevelt tickets over naar editie van 2021

Het populaire dancefestival Tomorrowland is een van de massa-evenementen die deze zomer niet zullen kunnen plaatsvinden. De festivalorganisatie laat woensdagavond in een reactie weten dat de 400.000 verkochte tickets zullen worden overgeheveld naar de editie van 2021. Wie dan niet kan gaan, zal terechtkunnen bij de exchange desk van het festival.

Tomorrowland spreekt van een “enorme impact op ons bedrijf”, maar benadrukt dat ook tal van partners worden getroffen. “Wij zijn eigenlijk het topje van de ijsberg”, zei woordvoerster Debby Wilmsen aan VTM Nieuws. “Een hele eventsector wordt getroffen: leveranciers, bedrijven die podia en geluid doen, catering en verenigingen, maar ook transportbedrijven en hotels.” Het bedrijf is naar eigen zeggen de financiële puzzel nog niet aan het leggen, maar concentreert zich de komende uren en dagen eerst op het informeren van tickethouders en omwonenden.

Een uitstel naar het najaar zag Tomorrowland volgens Wilmsen niet zitten. “We hebben ons laten adviseren door virologen en daaruit bleek dat september ook geen goed idee zou zijn”, stelt ze. “Nog later was dan weer geen optie omdat de kans dan groot is dat het niet zo’n fijn weer is.”

Wie een ticket had voor een van de twee Tomorrowlandweekends van dit jaar, zal dat in de plaats in 2021 kunnen gebruiken en dat op dezelfde dag of in hetzelfde weekend als waarvoor het ticket nu geldig was.