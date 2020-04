Foto van ‘lockdownfeestje’ zaait verontwaardiging… tot je hem iets beter bekijkt

De Britten Ellie Morley en Simon Evans hebben heel wat kritiek over zich heen gekregen de afgelopen dagen toen ze een foto van hun ‘lockdownfeestje’ online hadden gezet. Maar sommigen hadden hun oordeel te snel klaar.

Het ziet er gezellig uit bij Ellie en Simon thuis. Heel de woonkamer en ook de tuin staan vol mensen. En overal zijn blikjes bier en glazen wijn te zien. Een heus lockdownfeestje. Ze deelden een foto van hun ‘feestje’ op Instagram en kregen heel wat commentaar. Want ook in het Verenigd Koninkrijk moet iedereen binnenblijven door het coronavirus.

Maar misschien hadden die commentators beter nog eens een tweede keer naar de foto gekeken. Het koppel was namelijk creatief geweest en was aan de slag gegaan met photoshop. Op de foto zijn enkel Ellie en Simon te zien, maar dan wel op verschillende plaatsen in hun woonkamer en met andere drankjes in hun hand.