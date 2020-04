Hoogste aantal doden op 24 uur tijd in ons land

In België zijn de voorbije 24 uur 417 nieuwe overlijdens vastgesteld. Er werden ook 310 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis. Dat is donderdag gezegd op de persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum.

In de afgelopen 24 uur vielen er in ons land 417 coronadoden. Dat is het hoogste aantal op 24 uur tijd tot nu toe. Daarvan zijn er 127 te betreuren in de ziekenhuizen en 289 in de woon-zorgcentra. Van die laatste zijn er 31 officieel bevestigd.

Het totaal aantal corona-overlijdens in ons land komt daardoor op 4.857 te staan. Volgens viroloog Steven Van Gucht is de helft daarvan overleden in het ziekenhuis.

Ook werden er 310 nieuwe mensen opgenomen in het ziekenhuis. Maar ook 455 mensen mochten het ziekenhuis verlaten. In totaal liggen er nu 5.309 mensen in het ziekenhuis. Daarvan liggen er 1.182 op de dienst intensieve zorg. In totaal worden er vandaag 868 mensen beademd.

Ook zijn er 1.236 nieuwe besmettingen te betreuren. Daarvan wonen er 834 in Vlaanderen, 329 in Wallonië en 64 in Brussel. Van de overige 9 gevallen is de woonplaats niet gekend.

Het totaal aantal besmettingen ligt daardoor in ons land op 34.809 .

Maatregelen

De Nationale Veiligheidsraad heeft woensdag de maatregelen om het coronavirus te bestrijden verlengd tot en met 3 mei. Viroloog Steven Van Gucht denkt dat dit absoluut nodig is. “De curve van aantal nieuwe opnames is al een tijdje aan het dalen. Dat is goed. Om geen nieuwe opflakkering te krijgen, is het cruciaal dat we de maatregelen blijven aanhouden. We moeten volhouden. Samen kunnen we dit aan”, aldus Van Gucht.