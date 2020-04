Hoe kan het dat rusthuizen niets wisten over versoepelde bezoekregeling? “Dit kán gewoon niet”

Hoe kan het in godsnaam dat de politiek beslist om opnieuw bezoek toe te laten in rusthuizen zonder dat ook maar iemand daar één telefoontje over had gedaan met die woon-zorgcentra zélf? De bevoegde minister, Wouter Beke, was wel degelijk ingelicht, maar besliste te wachten. “Ik dacht dat het maar voor begin mei was.” Reconstructie van een rondje barslechte communicatie en gebrek aan overleg met grote chaos tot gevolg.