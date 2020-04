Brandweer Leuven krijgt opvallende oproep: inbreker zit urenlang ondersteboven vast in container

Leuven / Heverlee - De brandweer van Leuven kreeg donderdagochtend wel een heel opvallende oproep: een inbreker moest bevrijd worden uit een container in het recyclagepark.

Het vreemde tafereel werd opgemerkt omstreeks 8 uur. Uit een container van Recupel op het recyclagepark van intercommunale Ecowerf aan de Grauwmeer in Heverlee staken een paar benen. Het bleek te gaan om een inbreker die vast was komen te zitten in de container.

De inbreker – een man uit Leuven – was woensdagavond naar het containerpark getrokken om elektrische toestellen te stelen. Hij was echter zijn evenwicht verloren toen hij ver in de container reikte en kwam vast te zitten. Zijn armen zaten klem achter zijn rug, waardoor hij ook geen steun kon vinden om zichzelf te bevrijden.

Proces-verbaal opgesteld

Toen hij gevonden werd, zat de man al ruim acht uur vast. De brandweer kon hem snel bevrijden en hij werd met lichte verwondingen ter controle overgebracht naar het ziekenhuis. Er werd een proces-verbaal opgesteld, zowel voor de inbraak als voor de niet-essentiële verplaatsing.