Twee met uitsterven bedreigde takins geboren in Pairi Daiza

In het dierenpark van Pairi Daiza zijn er twee gouden takins geboren. Dat zijn hoefdieren uit het Chinese hooggebergte die met uitsterven bedreigd zijn. De geboorte van de twee kleintjes is dus goed nieuws voor het voorbestaan van de soort.

“Deze geboorte is een belangrijke toevoeging aan de redding van het genetisch kapitaal van deze dieren”, klinkt het bij Pairi Daiza. In het dierenpark zijn onlangs twee gouden takins geboren. Dat zijn hoefdieren die hun felgouden vacht combineren met de behendigheid van een berggeit en de spierkracht van een stier. Van nature zijn de gouden takins enkel te vinden in het Qin-gebergte in de Zuid-Chinese provincie Shaanxi. Maar door hun beperkte leefgebied zijn ze extra vatbaar voor uitsterven door menselijke activiteit.

Door de geboorte van de twee kalfjes groeit de kudde in Pairi Daiza tot zeven. Het geslacht van de dieren is nog niet gekend. En een naam hebben de kalfjes ook nog niet. De dieren worden voorlopig even met rust gelaten.