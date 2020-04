WHO: "Stormwolken van pandemie hangen nog steeds boven Europa"

“De stormwolken van deze pandemie hangen nog steeds boven de Europese regio”, waarschuwt Hans Kluge, directeur van de Europese tak van de Wereldgezondheidsorganisatie tijdens een persconferentie donderdag. De Belg heeft daarnaast zes voorwaarden opgesteld voor regeringen starten met het versoepelen van de maatregelen.

“Vergis u niet, ondanks dit mooie lenteweer zitten we nog steeds middenin een storm. In meerdere landen is de impact nog niet volledig merkbaar, terwijl in andere landen het aantal nieuwe besmettingen van Covid-19 afneemt”, klinkt het.

Het aantal besmettingen in Europa blijft dan ook stijgen. “In de afgelopen tien dagen is het aantal bevestigde besmettingen in Europa bijna verdubbeld tot bijna 1 miljoen”, aldus Kluge. Ongeveer de helft van het aantal besmettingen van Covid-19 wereldwijd wordt daardoor opgetekend in Europa.

Enkele landen zoals Spanje, Italië, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland zagen positieve ontwikkelingen. Maar die positieve trend wordt getemperd door hoge ziektecijfers in andere landen zoals Groot-Brittannië, Turkije, Oekraïne, Wit-Rusland en Rusland, waarschuwt Kluge.

“De komende weken zullen van cruciaal belang zijn voor Europa. Het is absoluut noodzakelijk dat we waakzaam blijven”, aldus de Belgische directeur.

Om de maatregelen te versoepelen stelt Kluge enkele voorwaarden op die gegarandeerd moeten zijn voor regeringen de maatregelen beginnen te versoepelen. Zo moet het aantal besmettingen onder controle zijn en moeten de autoriteiten nieuwe besmettingen nog steeds kunnen identificeren en isoleren. Ook moeten de risico’s op nieuwe uitbraken geminimaliseerd zijn in kwetsbare omgevingen zoals rusthuizen. Bovendien moeten er preventieve maatregelen komen op het werk en moeten besmettingen uit andere landen ook beheersbaar zijn. Tenslotte vraagt Kluge aan Europese regeringen om ook gemeenschappen een stem te geven en hen te betrekken bij een exittransitie.