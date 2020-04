Verschillende rusthuizen gaan in tegen nieuwe maatregel van Nationale Veiligheidsraad

De Nationale Veiligheidsraad kondigde woensdagavond aan dat beperkte bezoek in verschillende zorginstellingen toegelaten is. Op die beslissing kwam al heel wat kritiek van de koepels, maar ook van minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). Heel wat steden, gemeenten en woon-zorgcentra nemen nu zelf een beslissing en gaan tegen die nieuwe maatregel in. Ondertussen heeft Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) aangekondigd dat bezoek vooralsnog niet toegelaten is in de Vlaamse woon-zorgcentra en andere voorzieningen.

Vlaams-Brabant

Tal van woon-zorgcentra in Vlaams-Brabant laten weten dat ze de aanbeveling van de Nationale Veiligheidsraad om het bezoek van één persoon per bewoner naast zich zullen neerleggen en voorlopig geen bezoek toelaten.

Dat is onder meer het geval met woon-zorgcentrum O-L-Vrouw in Wezembeek-Oppem. “De situatie blijft zeer delicaat en kan snel omslaan. Om onze bewoners verder te beschermen willen we alle maatregelen behouden. De maatregelen nu afzwakken lijkt ons op dit moment niet de juiste keuze”, aldus Jean-Paul Van Dam, directeur van het woon-zorgcentrum.

Ook in Den Bogaert in Humbeek is bezoek niet toegelaten. “Het gevaar voor besmetting is te groot en wegens het personeelstekort is het organisatorisch niet uitvoerbaar”, aldus Patrick Laisnez van de Probis Group, de organisatie die momenteel via crismanagement in Vlaanderen vijf woon-zorgcentra bijstaat.

Elke De Cuyper, directeur van het WZC Sint-Augustinus in Halle, wijst erop dat de maatregel veel te vroeg komt. “De deuren nu openzetten betekent het virus binnenhalen, meer besmettingen en meer kwetsbare ouderen die hieraan zullen sterven. Het is onze plicht om onze bewoners te beschermen en vermijden dat ze besmet zouden raken via familie en kennissen”.

Brussel

In de Brusselse woon-zorgcentra geldt nog zeker tot zondag de huidige maatregel dat er geen bezoek toegelaten is. Dat meldt Iriscare. Er wordt in de komende dagen met de sector bekeken hoe de nieuwe maatregel om de inwoners van de woon-zorgcentra bezoek toe te laten van één aangeduide persoon die al twee weken symptoomvrij is, praktisch en op een veilige manier aangepakt kan worden.

“Het moet praktisch haalbaar zijn en we kijken wat er nodig is om dit logistiek en op een veilige manier te organiseren. Dat zijn de twee prioriteiten, eenmaal we die criteria hebben vastgelegd kunnen we kijken op welke termijn het kan uitgevoerd worden”, zegt Sven Heyndrickx, woordvoerder van Iriscare.

Limburg

Ook in de vijf woon-zorgcentra in Sint-Truiden zal er momenteel nog geen bezoek toegelaten worden. Dat meldt de Truiense burgemeester Veerle Heeren (CD&V). “In samenspraak met onze 5 woon-zorgcentra in onze stad Sint-Truiden (Triamant, Serrenhof, Villa Rosa/Meiland, Den Akker en Home Elizabeth) zal er geen bezoek worden toegelaten in eerste fase”, zo laat de burgemeester weten. “Op korte termijn kan de veiligheid voor bewoners, personeel en bezoekers niet gegarandeerd worden. Gezien de precaire situatie waar onze woon-zorgcentra zich in bevinden in Sint-Truiden is het aangewezen om verder in te zetten op digitale contacten.”

Ook in woon-zorgcentra de Maasmeander en Heyvis in Maasmechelen, Zorgvlied in Kinrooi, de Maaspoorte in Maaseik, Orelia Katharinadal in Hasselt, woonzorgcentra in Oudsbergen en in Lommel.

Oost-Vlaanderen

De stad Gent wacht nog even met het toestaan van bezoek in de Gentse woonzorgcentra. Dat meldt schepen van Gezondheid en Zorg Rudy Coddens (SP.A). “We kunnen dit momenteel onmogelijk implementeren”, zegt hij. “Daarom laten we geen bezoek toe in de 27 Gentse woonzorgcentra. Ik wil heel duidelijk zijn”, steekt de Gentse schepen van wal. “Op dit moment kunnen we dit onmogelijk al implementeren. Ik begrijp en zie hoe moeilijk het is voor familieleden, mantelzorgers en bewoners om elkaar niet te bezoeken, maar vraag om begrip dat het nog even zal duren voor deze nieuwe maatregel kan toegepast worden.”

De gemeente Sint-Gillis-Waas zal geen bezoekers toelaten in haar twee woon-zorgcentra. “De gezondheid van alle medewerkers en bewoners van de woon-zorgcentra krijgt nu absolute voorrang”, zegt burgemeester Maaike De Rudder. Sint-Gillis-Waas telt met het woon-zorgcentrum Sint Jozef één van de zwaarst getroffen rusthuizen door corona. Al 18 doden werden er de voorbije weken geteld.

West-Vlaanderen

“Veel burgemeesters gaan het niet toelaten en dat begrijp ik. Ik ga het ook zelf aankaarten bij het crisiscentrum. De regel is menselijk goed bedoeld maar voor veel woon-zorgcentra moeilijk uitvoerbaar. Ik ga dus ook niet in tegen de burgemeesterbesluiten”, zegt gouverneur Carl Decaluwé.

De Haan, Oostende en Brugge namen al het besluit om woon-zorgcentra gesloten te houden. Ook de burgemeester van Wingene nam een burgemeestersbesluit. “Bij ons komt er geen bezoek, onder geen enkele voorwaarde”, aldus burgemeester Hendrik Verkest (CD&V).

De verschillende steden en gemeenten vinden dat de woon-zorgcentra voorlopig niet voorbereid zijn om bezoek toe te laten. “We hebben onvoldoende beschermingsmateriaal en weten niet wie wel of niet besmet is. Onze woon-zorgcentra zijn niet voorbereid”, aldus burgemeester van Oostende Bart Tommelein (Open VLD). Ook Blankenberge, Kortrijk en Brugge willen voorlopig geen bezoek in de woon-zorgcentra.