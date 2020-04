Wagen met kogels of kogelhulzen crasht op rotonde in Opglabbeek

Oudsbergen - Op de rotonde van het Jef Diddenkruispunt in Opglabbeek (Oudsbergen) is donderdagochtend een wagen op een rotonde gecrasht. In het voertuig bevonden zich kogels of kogelhulzen. De politie CARMA deed de vaststellingen van het ongeval aan de rotonde. Er vond ook een uitgebreid sporenonderzoek plaats.

De twee inzittenden zouden uit het wrak zijn gekropen en vervolgens op de vlucht zijn geslagen. Van de personen ontbreekt voorlopig elk spoor.

Mogelijk is er een link met een schietincident kort daarvoor in Zonhoven, maar die informatie kon de politie niet bevestigen. Rond 3.30 uur werden bewoners van onder meer de Daalheide en Elstrekenweg in Zonhoven opgeschrikt door twee of drie reeksen schoten. De politie Limburg Regio Hoofdstad heeft in Zonhoven vaststellingen gedaan.