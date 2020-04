“Drielandentrein” ten vroegste eind 2022 ook in België

Het zal nog enkele jaren duren voor de “Drielandentrein” zijn naam echt kan waarmaken. Spoorwegmaatschappij Arriva rijdt sinds begin 2019 tussen het Nederlandse Maastricht en het Duitse Aken, maar de geplande uitbreiding van de lijn naar België (Luik) komt er ten vroegste eind 2022, zo heeft Arriva aan Belga bevestigd.

De treinen die Arriva op de verbinding Maastricht-Aken inzet, mogen tot nu toe niet rijden op het Belgische spoornet. Ze moeten eerst uitgerust zijn met het Europese veiligheidssysteem ETCS.

Maar dat zal nog niet meteen gebeuren. Na een bericht van het Nederlandse openbaarvervoervakblad OV-Magazine, bevestigt Arriva dat de streefdatum voor de inbouw van het veiligheidssysteem in de treinstellen eind 2022 is. En dus ook dat de Drielandentrein ten vroegste dan ook in België zal kunnen rijden.

Arriva is een dochteronderneming van Deutsche Bahn die regionale passagiersvervoerdiensten aanbiedt buiten Duitsland.