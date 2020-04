Ontstond het coronavirus dan toch in een Chinees laboratorium? “De CIA zet alles op alles om te ontdekken wat er echt gebeurd is in Wuhan”

Het coronavirus ontstond op een markt in Wuhan. Al wie daar anders over dacht, was een volslagen idioot of een losgeslagen complotdenker. Maar nu lijken Westerse overheden er zelfs tot in de hoogste kringen rekening mee te houden dat het virus ontsnapte uit een laboratorium in de Chinese stad. Ook al is daar tot op heden weinig bewijs voor, en speelt ook het internationale machtsspelletje een rol in dit verhaal.