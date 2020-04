Meer dan 1.100 extra sterfgevallen in laatste 2 weken van maart in heel België

De laatste twee weken van maart zijn er in België 1.188 extra sterfgevallen waargenomen ten opzichte van wat op basis van de laatste 5 jaar wordt verwacht. Daarbij waren er 641 extra sterfgevallen in de leeftijdsgroep 65-84 jaar en 481 extra sterfgevallen in de leeftijdsgroep boven 85 jaar. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het onderzoeksinstituut Sciensano donderdag.

Voor de opvolging van de algemene oversterfte door alle oorzaken baseert Sciensano zich op gegevens uit het Rijksregister. Het totale aantal sterfgevallen door alle oorzaken begon vanaf 16 maart te stijgen, met 2.540 sterfgevallen die werden waargenomen voor week 12, met een significante oversterfte van 265 extra sterfgevallen en 11,6 procent extra sterfgevallen op basis van de laatste 5 jaar.

Het totale aantal sterfgevallen door alle oorzaken is sinds 16 maart elke week aanzienlijk gestegen, met ook 3.172 sterfgevallen in week 13. Sciensano benadrukt dat het gaat om voorlopige cijfers die al dicht bij of hoger dan de maxima van de vorige winters liggen. Die cijfers moeten volgens het onderzoeksinstituut nog worden gevalideerd. “Het kan 2 tot 3 weken duren vooraleer de gegevens voor meer dan 95 pct van de sterfgevallen volledig zijn”, luidt het.

Tussen 16 en 29 maart 2020 (week 12 en 13) werden er 1.188 extra sterfgevallen waargenomen ten opzichte van wat op basis van de laatste 5 jaar wordt verwacht. Daarbij waren er 641 extra sterfgevallen in de leeftijdsgroep 65-84 jaar en 481 extra sterfgevallen in de leeftijdsgroep boven 85 jaar.

