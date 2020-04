Vaderschap met hindernissen: corona én tikfout spelen kersverse ouders parten

Wetteren - In de leefruimte thuis staan de roze suikerhartjes en het wiegje al klaar voor de pasgeboren Cilou die binnenkort thuis verwelkomd wordt. Thuis, dat is bij Manoe Van der Borght (22) en Jannick De Thaeye (30) uit het Oost-Vlaamse Wetteren. Het heeft echter heel wat voeten in de aarde. Eerst zat de mama een maand in het ziekenhuis met amper bezoek in coronatijden, dan was er een vroeggeboorte, en daarbovenop nog een foutje in het gemeentehuis waardoor papa nog wacht op zijn erkend vaderschap. Het jonge koppel, 3 jaar samen, kreeg vorig jaar nog een sterrenkindje te verwerken. “De voorbije weken waren een en al stress.”

Na een droevige periode, waarin de kleine Lewys bij de bevalling van moeder Manoe overleden bleek, keken zij en haar partner Jannick uit naar een nieuwe baby. Die was gepland voor 20 juni dit jaar, net een jaar na de geboorte van het jongetje. Manoe moest echter al op 9 maart het UZ Gent binnen wegens verwikkelingen, vier dagen voor de corona-’lockdown’. Enkel oma mocht soms op bezoek, papa Jannick per uitzondering ook, een toelating uit medeleven wegens de verloren baby. Na weken volledige platte rust werd Cilou geboren op 4 april, ruim twee maanden voor datum. “Mijn meisje en ik kregen er de beste zorgen. Ze stelt het nu prima”, zegt Manoe.

Intussen mag het 12 dagen oude meisje van de couveuse naar een bedje. Haar ouders bezoeken het nu twee keer per dag, mét mondmaskertje, vanuit Wetteren.

Coronaperikelen

Het was echter de administratieve molen die stokken in de wielen stak, eens het vaderschap moest worden erkend. “Het ziekenhuis stelde het medisch geboorte-attest vast. Enkel ik als moeder stond op het attest”, vertelt Manoe. “Het document met foto stuurden we via mail door naar de dienst Bevolking in Gent, de geboorteplaats van Cilou. Het koppel wou persoonlijk tot bij die dienst gaan, maar geraakte er niet wegens coronaperikelen. De erkenning van de vader moest immers nog gebeuren. Gent verwees zoals wettelijk voorzien het dossier naar Wetteren, waar het koppel woont. Na een telefonische afspraak gingen ze naar de dienst Bevolking in Wetteren om alles te regulariseren, en vooral om het kind Jannicks familienaam te geven.

“Dat was de hoogste tijd”, klinkt het bij Manoe en Jannick, “want we moesten dringend alles in gang steken voor het ziekenfonds, de kindertoeslag, de geboortepremie en het bevallingsverlof. De hele aangifte moet immers binnen de 15 dagen rond zijn en dat is nu dichtbij.”

Vergeten ‘e’

“We waren er bijna, ware het niet dat op de print van het officiële document van de bevolkingsdienst een letter ‘e’ vergeten bleek in mijn familienaam”, zegt Jannick. “Bij een eerste nalezing hadden we er ook overgelezen. Hoe dan ook, de ambtenaar zat zeer verveeld met de zaak, excuseerde zich uitgebreid, maar zei ook dat het document 100 procent juist moet zijn als we later geen miserie willen krijgen met andere diensten. Ze gingen het aanpassen en opsturen per post.” Pieter Bracke, diensthoofd van de geboorteaangiftes, bevestigt: “Een jammerlijk foutje dat we onmiddellijk rechtgezet hebben. De erkenning is intussen formeel en uiterlijk vrijdag krijgen de ouders de correctie met de post thuis. In deze coronatijden hebben we er ook extra spoed achter gestoken.”