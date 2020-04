Nergens in Europa meer coronadoden dan in België, maar Van Gucht houdt voet bij stuk: “Van onze internationale ranking trekken we ons best geen fluit aan”

Nergens in Europa sterven er op dit moment relatief gezien meer mensen aan corona dan in België. Maar viroloog Steven Van Gucht, die elke dag de cijfers bekendmaakt, waarschuwt voor overhaaste conclusies. “We staan op de eerste plaats qua transparantie. Daarmee hebben we mensenlevens gered. Van de scheefgetrokken internationale ranking trekken we ons - cru gezegd - best geen fluit aan.”