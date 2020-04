Al meer dan 30.000 doden in de VS

In de Verenigde Staten zijn al minstens 30.990 mensen aan het coronavirus bezweken. Dat blijkt volgens de telling van de universiteit Johns Hopkins. De VS is met voorsprong het zwaarst getroffen land ter wereld, voor Italië en Spanje. Van een afvlakking lijkt nog geen sprake. De voorbije twee dagen noteerde het land telkens een recordtoename. Toch wil president Donald Trump richtlijnen aankondigen voor de herstart van de economie.

Die heeft sinds het begin van de lockdown enorm zware klappen gekregen. Winkels en restaurants zijn dicht. De voorbije vier weken verloren 22 miljoen Amerikanen hun job. Deutsche Bank verwacht deze maand een werkloosheidspercentage van 17 procent. In maart bedroeg deze nog 4,5 procent. Het zijn getallen die doen denken aan de economische depressie tijdens de jaren 30. Hoofdeconoom Diane Swonk van consultant Grant Thornton gaat in de New York Times nog een stap verder. “Dit is de snelste en meest omvangrijke recessie die we ooit hebben gezien.”

Door de stijgende werkloosheidscijfers wil Trump enkele beperkingen opheffen. “Er moet een balans zijn”, vertelde hij woensdagavond lokale tijd tijdens een persconferentie. “We moeten weer aan het werk.” Veel gouverneurs en gezondheidsexperts zijn voorzichtiger. Als de maatregelen te snel worden afgezwakt, vrezen ze, dan kan een tweede golf van infecties op gang komen.