Hard verdict in de Serie B: Ascoli zet coach die niet wil inleveren zonder pardon op straat

Bij de Italiaanse tweedeklasser Ascoli is coach Roberto Stellone ontslagen, zo maakte de club donderdag bekend. Ascoli nam die beslissing nadat Stellone meerdere voorstellen tot salarisvermindering naast zich had neergelegd.

De club had die maatregel genomen om de financiële impact van de coronapandemie enigszins op te vangen. Stellone, een voormalige spits van onder meer Napoli, was nog maar sinds begin februari bij de club aan de slag. Toen was hij er de vervanger van Paolo Zanetti. Jeugdcoach Guillermo Abascal neemt nu over voor de rest van het seizoen.

In de Serie B zijn er nog tien speeldagen af te werken, voor de start van de play-offs. Ascoli staat pas op de vijftiende plaats in het klassement. In Italië is er nog een lockdown van kracht minstens tot 3 mei, met nadien mogelijk een versoepeling van de maatregelen, waardoor ook een hervatting van het competitievoetbal op de agenda staat, eventueel later die maand.