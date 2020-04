PODCAST. “Daar stond een prinsje te liften op de autostrade, met zijn koffer in de hand”

Op een dag liggen er overal in het koninklijk paleis Franse tijdschriften, met een grote foto van Delphine Boël. Tot op het toilet staart ze haar echte familieleden aan. Wie heeft die bladen daar gelegd? En wat wist koning Filip eigenlijk van het familiegeheim, dat na 20 jaar weer pijnlijk bovenkomt? Aflevering 4 van onze prestigieuze podcastreeks “Koninklijk bloed”: de relatie van Filip met Astrid, Laurent en Delphine.

Koning Filip werd afgelopen woensdag 60, en naar aanleiding van zijn verjaardag brengen we u in “Koninklijk bloed” een reeks intrigerende verhalen over Filip en zijn bloedverwanten. In de vierde aflevering staan zijn (half)zussen en broer centraal.

Net als Filip maken Astrid en Laurent een ongelukkige kindertijd door met afwezige ouders en gebrek aan huiselijke warmte. Allemaal gaan ze daar anders mee om. Wim Dehandschutter, al tien jaar royaltywatcher van Het Nieuwsblad, vertelt u het verhaal over een tienerprinsje dat wegloopt op zijn kostschool. Hij wordt door de rijkswacht ontdekt op de autostrade, al liftend, met de koffer in zijn hand.

Samen met interviewer Bert Heyvaert bespreekt Wim hoe die traumatiserende kindertijd het leven van Filip, Astrid en Laurent heeft gevormd. Waarom komt Astrid nog overeen met haar ouders Albert en Paola en gaan ze zelfs samen op vakantie, terwijl Filip en Laurent geen contact meer hebben?

In deze podcast blikken we ook terug op de hoge verwachtingen na de troonswisseling in 2013. Filip, het nieuwe stamhoofd van de koninklijke familie, betrekt zijn broer en zus nadrukkelijk bij de werking van het Hof. Hij geeft Laurent eerherstel en promoveert Astrid tot Belgiës belangrijkste handelsambassadrice. Waarom loopt het dan toch snel mis?

En we hebben het ook over Delphine Boël, die sinds begin dit jaar officieel de halfzus van Filip is. Hoe heeft de koning vernomen dat Albert haar had erkend als diens biologische dochter? Heeft hij haar al ontmoet? En zullen Laurent en Astrid hun “nieuwe” zus aanvaarden?

