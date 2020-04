Kamer breidt rookverbod in de wagen verder uit tot 18 jaar

De Kamer heeft donderdag een wet gestemd die het rookverbod in de wagen uitbreidt. Het was al strafbaar om te roken achter het stuur in het bijzijn van een kind tot 16 jaar. Nu wordt dat verbod uitgebreid tot 18 jaar.

“Dit is een belangrijke horde in het beschermen van jongeren tegen de schadelijke gevolgen van tabak. Wie de schadelijke gevolgen van tabak op jongeren kent, weet dat dit een logische keuze is,” zegt CD&V-Kamerlid Els Van Hoof die het voorstel uitwerkte met haar collega’s Catherine Fonck (CDH) en Karin Jironflée (SP.A). De uitbreiding is logisch, vindt Van Hoof omdat tabak niet verkocht mag worden aan jongeren onder de 16 jaar.

Volgens het geamendeerde wetsvoorstel van SP.A en CDH riskeren overtreders celstraffen van acht dagen tot drie maanden en boetes die kunnen oplopen van 26 tot 1.000 euro. In geval van recidive kunnen die straffen verdubbelen.