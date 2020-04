Bart De Wever (N-VA) roept op om dit weekend twee regels te volgen om boetes te vermijden

N-VA-voorzitter Bart De Wever heeft zich in zijn hoedanigheid van Antwerps burgemeester tot zijn stadsgenoten gericht met een video op Twitter. De Wever merkt dat er van de meer dan 5.000 boetes die werden gegeven voor inbreuken op de coronamaatregelen, vooral in het weekend werden uitgeschreven. Hij vraagt de inwoners nogmaals om zich in het weekend - er wordt opnieuw mooi weer voorspeld - aan de basisregels van de coronamaatregelen te houden. “Zo komen we er samen door”, aldus De Wever.