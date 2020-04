Vier op een rij: doelman Pepe Reina steelt de show met zijn kale knikker

Het is een keikop, die Pepe Reina (37). Begin deze maand was de Spaanse doelman nog aan het herstellen van het coronavirus, nu hangt hij alweer de grapjas uit. Op de tonen van ‘I Want To Break Free’ van Queen kijkt hij al uit naar een flinke dosis kleedkamerhumor. Zijn ploegmaats bij Aston Villa kunnen zich in de handen wrijven als de competitie hervat wordt.