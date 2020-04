Dranouter moet voor het eerst in 46 jaar zomer door zonder festival: “Het zou na de coronacrisis ons enige lichtpuntje zijn, nu wachten drie gitzwarte jaren”

Heuvelland -

In het afgelegen dorpje Dranouter kan je enkele dagen per jaar over de koppen lopen. Vorig jaar kwamen er nog zo’n 50.000 festivalgangers naar het grootste festival in de Westhoek. Deze zomer blijven straten en weides echter leeg. “Dit is een ramp. Het festival was ons enig lichtpuntje na de coronacrisis.””