Spelen Toby Alderweireld en co. binnenkort hun thuiswedstrijden in het Amazon Stadium?

Webwinkel Amazon heeft zijn oog laten vallen de op de naamgevingsrechten van het stadion van Tottenham Hotspur. Al zal Amazon hiervoor diep in de buidel moeten tasten: Tottenham-eigenaar Daniel Levy heeft een recorddeal van 250 miljoen pond in gedachten.

Levy rekent op een slordige 25 miljoen pond per seizoen en dat gedurende 10 jaar lang om de naam van zijn nagelnieuwe stadion te verkopen. Het zou van het Tottenham Hotspur Stadium onmiddellijk de lucratiefste stadiondeal uit de geschiedenis maken. In het stadion zijn ook faciliteiten aanwezig om gastheer te spelen voor onder meer NFL-wedstrijden.

Hoewel het onzekere financiële tijden zijn, zou de interesse van Amazon bijzonder concreet zijn, meldt The Daily Mail. Amazon draait momenteel ook een documentaire rond de Spurs, voor haar serie ‘All or Nothing’, waar een blik achter de schermen bij de Londenaren gegund wordt. Een andere partij die serieuze interesse heeft om zijn naam te verlenen aan het stadion in Londen is sportgigant Nike.

Momenteel worden in het stadion, dat 62.000 zitplaatsen telt, coronapatiënten getest en onderzocht.