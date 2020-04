We zijn extreem voorzichtig geworden bij alles wat we aanraken: is dat normaal of overdreven?

Voel jij dat ook, die twijfel om je pincode in te tikken aan de ­kassa of de benzinepomp aan te raken? En wil je geen enkele deurklink meer zonder mouw vastnemen? Meer dan ooit zijn we ons bewust van wat we ­allemaal aanraken, met (lichte) smetvrees tot gevolg. Niet abnormaal, zeggen experts. Maar geraken we daar ook weer van af, nu het zo ingebakken zit?