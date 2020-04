Standbeeld Maradona in Buenos Aires krijgt mondkapje

Het vier meter hoge standbeeld van oud-topvoetballer Diego Maradona in Buenos Aires is van een mondmasker voorzien. Het kunstwerk van de Argentijnse sportheld staat voor het stadion van Argentinos Juniors, de club waar de vroegere baltovenaar ooit begon.

Sinds kort is op vele monumenten van beroemde Argentijnen in de hoofdstad een mondkap zichtbaar. Daarmee wil de overheid het belang van mondbescherming benadrukken in de strijd tegen het coronavirus. Het dragen van een mondmasker is in Buenos Aires en de gelijknamige provincie inmiddels verplicht.