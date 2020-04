Elke dag zwaaien naar hun “nieuwe” oma en opa

Om klokslag vier uur zitten de bewoners van woon-zorgcentrum Ruytenburg in Berchem klaar voor het raam. Want ze weten: zussen Aimée (11) en Feliz (9) Delporte-De Gendt komen weer zwaaien. De meisjes wonen aan de overkant en hebben met sommige koppels al zo’n goede band dat ze zelfs een verjaardag meevierden. “Een dag voordien had een man op een papiertje geschreven: Lieve meisjes, mijn vrouwke is morgen jarig. We hebben thuis een tekening voor haar gemaakt, en gaven haar via een mevrouw aan de ingang een paar cadeautjes zoals een hartenkussentje, houten tulpen en Playmobil-mannetjes. Ze moesten allebei een beetje wenen. Aan het raam hebben we door luid te roepen gevraagd hoeveel jaar ze was geworden. Zij is nu 89, hij 91. Maar hun namen kennen we nog niet.”

Tot nu. Want het koppel heet Jeanne en Raymond en ze laten via de directeur van het wzc, Annick Van Herwegen, weten dat ze erg blij zijn met de bezoeken. “Het zijn lichtpunten in een moeilijke periode. Ze kijken er echt naar uit om hen te zien, en spreken zelfs over hun meisjes.”

Ook de zussen zelf hebben er deugd van, want zij missen hun eigen oma en opa, die normaal elke woensdag vanuit West-Vlaanderen op bezoek komen. “Maar ze hebben er nu een hoop oma’s en opa’s bij”, zegt mama Nathalie. En zodra ze mogen, zegt Aimée, gaan ze écht op bezoek naar de overkant.(sir)