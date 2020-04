Twee gouden takins geboren in Pairi Daiza

Ze zijn met uitsterven bedreigd, maar de kudde van vijf gouden takins in Pairi Daiza is zonet nog uitgebreid. In het dierenpark zijn twee nieuwe kalfjes geboren, afkomstig van één mannetje en twee vrouwtjes. De verzorgers stelden hun geboorte al vast op 13 en 20 maart, maar het nieuws werd nu pas bekendgemaakt omdat alle grote risico’s intussen geweken zijn. Een naam hebben ze nog niet, want het geslacht van de beestjes is nog niet bekend.

Het is trouwens niet de eerste geboorte van deze hoefdierensoort in Pairi Daiza: ook vorig jaar werden twee kalfjes, Zhanshi en Wenzi, geboren. In het wild leven de dieren enkel in het Qin-gebergte in de Zuid-Chinese provincie Shaanxi.

Een volwassen takin in Pairi Daiza Pairi Daiza

(sir)