Chinese economie voor het eerst in tientallen jaren gekrompen

Voor het eerst in jaren moet de Chinese economie een achteruitgang optekenen. In vergelijking met de eerste drie maanden van vorig jaar ging het bnp er in China begin dit jaar met 6,8 procent op achteruit. Dat meldt het Chinees bureau voor statistiek vrijdag. Die krimp heeft alles te maken met de coronapandemie.

De strikte maatregelen tegen de verspreiding van het virus hebben de Chinese economie sinds eind januari zo goed als tot stilstand gebracht. De effecten van die maatregelen zijn vooral in februari te zien. De voorbije weken werd de productie in grote delen van het land geleidelijk hervat.

Industriële productie ging er in de eerste drie maanden 8,4 procent op achteruit. Verkoop in de handel daalde in dezelfde periode met 19 procent.

Dinsdag bleek ook al dat de Chinese export in maart met 6,6 procent gedaald is, import ging er met 0,9 procent op achteruit. Dat is wel beter dan in januari en februari samen, toen import 17,2 procent lager eindigde en export 4 procent.

Sinds 1992

Het is de eerste negatieve waarde voor de Chinese economie sinds Peking in 1992 begon met de publicatie van kwartaalcijfers.

Het laatste volledige jaar van economische achteruitgang in China was 1976, op het einde van de Culturele Revolutie. Dat blijkt uit cijfers van de Wereldbank.

In 2019 was de Chinese economie nog met 6,1 procent gegroeid.

Het coronavirus heeft in heel China officieel meer dan 3.300 mensen gedood en ruim 82.300 mensen besmet.