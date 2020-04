Openbaar ministerie: “Werkgevers volgen coronamaatregelen wél goed op”

Ondanks talrijke inspectiecontroles in de bedrijven hebben de arbeidsauditeurs sinds het begin van de coronacrisis in heel België nog geen tien gevallen moeten aanpakken. Dat zegt Danny Meirsschaut, arbeidsauditeur van Oost- en West-Vlaanderen en voorzitter van de Belgische raad van arbeidsauditeurs, vrijdag in De Tijd.