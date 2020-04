Drie ruimtevaarders met Sojoezcapsule vanuit ISS naar aarde teruggekeerd

Na maanden in de ruimte zijn drie ruimtevaarders midden in de coronacrisis naar de aarde teruggekeerd. De Sojoezcapsule met de Amerikaanse astronauten Jessica Meir en Andrew Morgan en de Rus Oleg Skripotjska landde vrijdag in de steppe van Kazachstan, meldde het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA in een live-uitzending.