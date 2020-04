Roeselare misnoegd dat fusiegesprekken met KV Kortrijk op straat liggen: “Hoogst ongelukkig en voorbarig”

Bij KSV Roeselare reageerde men ‘not amused’ op het uitlekken van de fusiegesprekken met KV Kortrijk en misschien ook Moeskroen. “Ik vind dit hoogst ongelukkig en vooral heel voorbarig”, aldus voorzitter Yves Olivier.

LEES OOK. 1A-clubs Moeskroen en KV Kortrijk praten over fusie

Vrijdagochtend lekte uit dat 1A-clubs KV Kortrijk en Moeskroen praten over een mogelijke fusie, en dat ze in Kortrijk ook al de hand uitstaken naar Roeselare. Zowel Moeskroen als Roeselare grepen vorige week naast hun proflicentie en zouden, mochten ze in beroep geen licentie krijgen van het Belgisch Arbitragehof voor de Sport, op die manier toch nog in het profvoetbal kunnen blijven.

Dat die gesprekken nu al publiek bekend zijn, is echter een doorn in het oog voor Roeselare-voorzitter Yves Olivier. Hij ziet de kansen op een positieve afloop zo zelfs verminderd. “Hoe kan je nu iets positiefs bereiken als dat zomaar op straat wordt gegooid? Hoe moeten onze supporters en medewerkers zich nu voelen? Vooral ook omdat er niks concreets is. Er is inderdaad één keer een verkennend gesprek geweest maar voor de rest is het allemaal nog heel vaag”, klinkt het. “Als bestuurder en zeker in deze tijden moet je wel constant jezelf in vraag stellen en alle pistes onderzoeken. Dat is zo in het bedrijfsleven maar zeker ook in het voetbal.”

Welke rol Roeselare zou kunnen spelen in een mogelijke fusie is nu nog onduidelijk. “Daarvoor is het nog veel te vroeg”, repliceert de Roeselaarse voorzitter, die intussen alsnog een licentie hoopt te halen voor het BAS. “Onze Chinese eigenares zette vorige week het licht op groen en we zijn nu intens bezig om alles voor mekaar te krijgen. We hebben er goede hoop op dat we daarin zullen slagen en zowel de prof- als de jeugdlicentie zullen bekomen.”