Port of Antwerp test slimme armband tegen coronabesmettingen op de werkvloer

Samen met technologiebedrijf Rombit gaat de Antwerpse haven een digitale armband gebruiken om COVID-besmettingen op de werkvloer te voorkomen. Het toestel waakt onder andere over social distancing, door werknemers een waarschuwingssignaal te sturen wanneer ze te dicht bij elkaar staan.

De Romware Covid Radius is een uitbreiding van de veiligheidsarmband Romware ONE, een toestel dat arbeiders waarschuwt voor gevaarlijke situaties en sinds vorig jaar getest wordt in de Antwerpse haven. Met de nieuwe functionaliteiten wil het bedrijf werkgevers helpen de voorschriften van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) na te leven.

Zo zet de armband in op social distancing. Komen werknemers te dicht bij elkaar, dan krijgen ze een waarschuwingssignaal. Er wordt gewaakt over privacy: het toestel stuurt op geen enkel ogenblik locatie- of andere gevoelige data door van de werknemer.

Daarnaast slaat het toestel contactinformatie op. Is iemand besmet, dan kan een preventieadviseur of gemachtigd vertrouwenspersoon nagaan met welke collega’s hij of zij in contact geweest is, om meer besmettingen te voorkomen.

Volgens John Baekelmans, CEO van Rombit, is er grote internationale interesse voor het product. “We doen er daarom ook alles aan om de aangepaste veiligheidsarmband zo snel mogelijk in een grote oplage op de markt te kunnen brengen, zodat we kunnen bijdragen aan een veilige doorstart voor de economie.”

“Innovatie en digitale transformatie zijn cruciaal in tijden van crisis”, zegt Jacques Vandermeiren, CEO van Port of Antwerp. “Het is van essentieel belang dat de haven blijft draaien en dat onze medewerkers op een veilige manier kunnen werken. Daarom zien we veel waarde in deze oplossing en zal binnenkort een team van operationele medewerkers met de armband aan de slag gaan.”