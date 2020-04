Kaap van 5.000 corona-sterfgevallen in ons land overschreden

Er zijn in België nu meer dan 5.000 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Er werden de voorbije 24 uur 313 nieuwe overlijdens gerapporteerd, waardoor het totale aantal sterfgevallen met een bevestigde of vermoede besmetting met Covid-19 nu op 5.163 staat. Dat hebben de interfederale woordvoerders vrijdag bekendgemaakt.

In de afgelopen 24 uur zijn er in ons land 313 coronadoden geteld. 114 daarvan stierven in de ziekenhuizen en 199 in de woon-zorgcentra. Van die 199 in de woon-zorgcentra zijn 24 procent van de gevallen bevestigd.

Het totaal aantal doden door het coronavirus in ons land komt daardoor op 5.163 te staan.

Verder werden er ook 320 mensen opgenomen in het ziekenhuis en mochten er 399 mensen weer naar huis. In totaal liggen er nu 5.161 mensen in het ziekenhuis. 1.140 daarvan liggen op de dienst intensieve zorg en 846 moeten beademd worden.

Er zijn ook 1.329 nieuwe bevestigde coronagevallen in ons land. Daarmee komt het totaal op 36.138 te staan.

Epidemie krimpt

Tijdens de dagelijkse persconferentie ging viroloog Steven Van Gucht ook in op de r-waarde in ons land. Dat is het reproductiegetal van de epidemie en slaat op hoeveel nieuwe mensen besmet worden door een bestaande besmette persoon. In Duitsland is die r-waarde ondertussen gezakt tot 0,7 en ook in ons land is er goed nieuws.

“Aan het begin van een epidemie is die waarde normaal 2 of 3. Daardoor neemt de epidemie exponentieel toe. Door maatregelen die wij genomen hebben is die r-waarde in ons land gezakt naar 0,8. Dat betekent dat gemiddeld elke besmette persoon één of minder mensen besmet. Dat is heel belangrijk. Als die r-waarde kleiner dan 1 is, betekent dat dat de epidemie krimpt”, zei Van Gucht.