Rookwolken van bosbranden in Tsjernobyl bereiken Kiev

Kiev gaat vrijdag gebukt onder een dikke rookwolk, afkomstig van de bosbranden rond Tsjernobyl. De lucht in de Oekraïense hoofdstad is momenteel erg vervuild maar bevat geen radioactieve deeltjes, verzekerde de lokale overheid. Kiev ligt zowat 70 km van de exlusiezone rond de voormalige kerncentrale, die in 1986 ontplofte en voor de grootste nucleaire ramp uit de geschiedenis zorgde.