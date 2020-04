Vlak voor verpleegkundige Kelly Mortele uit Koekelare naar het rusthuis wou vertrekken zag ze dat haar autoband met een mes kapot gestoken was. Een bewuste vandalenstreek. “Een laffe daad. Daardoor moesten 34 bewoners op me wachten”, zegt Kelly.

Het was een onaangename verrassing toen Kelly Mortele (26) die in Ter Heide in Koekelare woont ’s ochtends naar haar werk wou vertrekken, twaalf kilometer verder. Kelly is verpleegkundige in het ...