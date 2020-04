Marc Van Ranst over hervatting voetbalcompetitie: “Misschien is spelen met mondmaskers wel een idee”

Het is nog koffiedik kijken of en wanneer de voetbalcompetities weer hervat zouden kunnen worden. De Jupiler Pro League hoopt volgend seizoen gewoon te kunnen starten - desnoods achter gesloten deuren. Viroloog Marc Van Ranst waarschuwt dat alle voetballers eerst getest zouden moeten worden, en laat een ballonnetje op over voetballen met mondmaskers.

Dan maar voetballen zonder publiek. Dat denken de Belgische eersteklassers nu de Nationale Veiligheidsraad beslist heeft dat massa-evenementen tot en met 31 augustus verboden zijn. Maar voorlopig zal dat niet zomaar gaan, waarschuwt viroloog Marc Van Ranst in de Franstalige krant La Capitale. “Sowieso zou er niet gespeeld kunnen worden als de social distancing van kracht blijft. Stel je eens een corner of vrije trap voor waarbij de spelers anderhalve meter afstand moeten houden. Het zou er misschien grappig uitzien, maar voetbal is het niet meer”, zegt hij. “Er zal ook geen competitie mogelijk zijn zonder de spelers eerst allemaal te testen.”

“Een piste die we misschien kunnen bekijken is mondmaskers dragen bij het voetballen. Natuurlijk zou het dan niet om compleet onaangepaste chirurgische maskers gaan. Op internet kan je al snel maskers vinden die gedragen kunnen worden door American Football-spelers of wielrenners. Die zijn meer comfortabel. Als het mogelijk is voor hen, waarom dan niet voor voetballers?“

De Belgische voetbalcompetitie ligt al sinds 12 maart stil. De Raad van Bestuur van de Pro League zal volgende week de Algemene Vergadering adviseren het seizoen 2019/2020 definitief te laten stopzetten. Die beslissing moet op vrijdag 24 april via videoconferentie bekrachtigd worden.