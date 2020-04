Burgemeester van Glabbeek levert gratis mondmaskers aan inwoners

Glabbeek - Alle inwoners van Glabbeek krijgen tussen 24 en 30 april een gratis mondmasker in hun brievenbus. Dat meldt de burgemeester Peter Reekmans (Dorpspartij) vrijdag. Provinciegouverneur Lodewijk De Witte was niet op de hoogte van het initiatief, dat hij niet kan verbieden als het binnen het wettelijk kader valt en blijft.

Glabbeek bestelde begin deze week herbruikbare stoffen mondmaskers. Volgens de jongste cijfers van het rijksregister telt de kleine Vlaams-Brabantse gemeente 5.315 inwoners. De maskers zijn vervaardigd uit twee lagen polyester en moeten gewassen worden op honderd graden voor hergebruik. Het materiaal is gecertificeerd voor direct contact met de menselijke huid.

“De gemeentediensten brengen vanaf zaterdag per straat in kaart hoeveel personen in alle woningen in Glabbeek wonen. Zo kunnen we de juiste aantallen huis aan huis bedelen”, zegt burgemeester Reekmans. “Die bedeling wordt door de gemeentediensten uitgevoerd tussen vrijdag 24 april en donderdag 30 april. Alle inwoners krijgen samen met de maskers een handleiding voor een correct gebruik.”

Gouverneur niet op de hoogte

De Vlaams-Brabantse gouverneur De Witte was niet op de hoogte van het gemeentelijke initiatief. “Ik heb ook geen weet van gelijkaardige acties in andere gemeenten in de provincie”, zegt hij. De gouverneur geeft geen commentaar op de vraag of hij het een verstandig initiatief vindt en verwijst naar het niet eensluidende advies van de experten.

Bij gebrek aan formeel beleid van de federale overheid over de wenselijkheid van het dragen van mondmaskers door burgers kan de gouverneur het intiatief in Glabbeek niet verbieden. “Toch zolang het binnen het wettelijk kader blijft”, zegt De Witte.