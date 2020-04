Kustburgemeesters vernietigend voor strandpas-idee Bart Tommelein (Open VLD): “Totaal van de pot gerukt”

Oostende / Bredene / Koksijde / Middelkerke / Knokke-Heist / De Haan / Blankenberge -

Het overleg van de kustburgemeesters vrijdag heeft geen consensus opgeleverd over de aanpak van het zomerseizoen. Het idee dat de Oostendse burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) gisteren lanceerde om een strandpas in te voeren, is wel faliekant afgewezen. “Het strand is voor iedereen”, klinkt het.