Niet reizen doet mensen dromen van zwembad in de tuin: “Extreem veel interesse deze dagen”

Beerse / Wijnegem / Malle -

Als u in uw kot moet blijven, kan u het misschien best zo aangenaam mogelijk maken. Een zomer zonder grote reizen in het vooruitzicht en het mooie weer dezer dagen doen mensen dromen van een eigen zwembad. Bedrijven in de sector kunnen ferme stijgingen noteren. “De coronacrisis geeft duwtje in de rug aan wie al twijfelde.”